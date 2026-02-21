Трамп указал на экологическую катастрофу в Вашингтоне Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за экологической катастрофы

Президент США Дональд Трамп одобрил запрос мэра Вашингтона Мюриэл Боузер и ввел режим чрезвычайного положения в округе Колумбия в связи с масштабным разливом сточных вод в реку Потомак, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Решение главы государства позволит координировать работу по ликвидации последствий экологической катастрофы.

Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия, — говорится в сообщении.

Прорыв канализационного коллектора произошел еще 19 января, однако только сейчас ситуация достигла уровня, требующего вмешательства федерального центра. В результате аварии в реку попало до 900 тыс. тонн неочищенных стоков, что вызвало резкий рост уровня опасных бактерий, включая кишечную палочку и стафилококк.

Мэр Вашингтона объявила чрезвычайную ситуацию на местном уровне и запросила у Белого дома помощь, включая 100-процентную компенсацию затрат на ликвидацию последствий. Влияние прорыва канализации на окружающую среду до сих пор продолжается.

Ранее в Сети появились кадры прорыва канализации в штате Мэриленд, который Трамп назвал причиной масштабной экологической катастрофы в США. Лидер возложил ответственность за случившееся на местного губернатора-демократа. На опубликованных кадрах можно увидеть как необработанные сточные воды стекают в реку Потомак. Она протекает через столицу США — Вашингтон.