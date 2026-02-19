Капустные оладьи с сюрпризом: никакой муки, только капуста, яйцо и любимые специи. Жарю до хруста — съедаются еще на сковороде

Эти капустные оладьи с сюрпризом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится без грамма муки, только из капусты, яиц и любимых специй. Их необычность в том, что хрустящая корочка скрывает нежную, сочную серединку, а внутри каждого оладушка прячется маленький сюрприз — тягучий расплавленный сыр, который так аппетитно тянется при каждом укусе. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные оладьи с хрустящими кружевными краями, они тают во рту и исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Простые овощи превращаются в настоящий кулинарный шедевр, который покорит даже тех, кто равнодушен к капусте.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты, 2 яйца, соль, черный перец, любимые специи (например, паприка или тмин), 50–70 г твердого сыра для сюрприза и растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Добавьте яйца, перец и специи, тщательно перемешайте до однородности. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу ложкой, формируя оладьи, в центр каждого положите кусочек сыра и сверху прикройте еще небольшим количеством массы. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

