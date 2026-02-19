Коростелева смутило предложение порнозвезды о секс-марафоне после Олимпиады Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Telegram-канале пошутил, что останется должником порнозвезды Мэри Рок из-за медиавыхлопа. Таким образом он отреагировал на предложение девушки провести с ним 16-часовой марафон в случае его попадания на подиум на Олимпийских играх 2026 года.

За такое веселое начало дня и медиавыхлоп еще я в должниках останусь, — отметил спортсмен.

Рок подчеркнула, что как поклонница спорта и Олимпийских игр она переживает за Коростелева. Порноактриса добавила, что ей было жаль, когда в одной из предыдущих гонок спортсмену немного не хватило до бронзы. Девушка выразила уверенность в победе лыжника на ОИ.

Ранее сообщалось, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».