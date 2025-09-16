Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:18

Близняшек-порнозвезд наказали за драку с полицией

Суд назначил год принудительных работ бывшим гимнасткам Осиновским с Украины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что экс-участницы сборной Украины по художественной гимнастике близняшки-порнозвезды Альбина и Анжела Осиновские приговорены к одному году принудительных работ с вычетом 15% от заработка. По данным канала, их обвинили в нападении на сотрудников полиции в детской зоне торгового центра «Авиапарк».

Канал утверждает, что сестры пытались избежать уголовного преследования и заключить мировое соглашение с пострадавшими полицейскими, выплатив каждому по 100 тысяч рублей. По данным канала, суд, выслушав стороны, принял решение о назначении наказания.

Канал передает, что в ходе судебного заседания Альбина Осиновская в своей последней речи попросила прощения у сотрудников полиции и просила не наказывать их слишком строго. В публикации канала отмечается, что обвинение изначально ходатайствовало о лишении сестер свободы на срок от года и шести месяцев, однако суд, приняв во внимание ряд обстоятельств, посчитал целесообразным вынести наказание в виде принудительных работ.

По данным канала, сестры Осиновские пообщались с журналистами, выйдя из здания Савеловского суда. В публикации утверждается, что на вопрос, довольны ли они решением, девушки ответили по-английски no comments (без комментариев).

Ранее украинка Мария Музычук отказалась пожать руку российской шахматистке Валентине Гуниной. Соревнования Grand Swiss 2025 прошли в Самарканде.

суды
близнецы
порнозвезды
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.