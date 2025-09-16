Близняшек-порнозвезд наказали за драку с полицией Суд назначил год принудительных работ бывшим гимнасткам Осиновским с Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что экс-участницы сборной Украины по художественной гимнастике близняшки-порнозвезды Альбина и Анжела Осиновские приговорены к одному году принудительных работ с вычетом 15% от заработка. По данным канала, их обвинили в нападении на сотрудников полиции в детской зоне торгового центра «Авиапарк».

Канал утверждает, что сестры пытались избежать уголовного преследования и заключить мировое соглашение с пострадавшими полицейскими, выплатив каждому по 100 тысяч рублей. По данным канала, суд, выслушав стороны, принял решение о назначении наказания.

Канал передает, что в ходе судебного заседания Альбина Осиновская в своей последней речи попросила прощения у сотрудников полиции и просила не наказывать их слишком строго. В публикации канала отмечается, что обвинение изначально ходатайствовало о лишении сестер свободы на срок от года и шести месяцев, однако суд, приняв во внимание ряд обстоятельств, посчитал целесообразным вынести наказание в виде принудительных работ.

По данным канала, сестры Осиновские пообщались с журналистами, выйдя из здания Савеловского суда. В публикации утверждается, что на вопрос, довольны ли они решением, девушки ответили по-английски no comments (без комментариев).

