Появились кадры с сотнями застрявших машин с туристами на границе с Грузией Границу России и Грузии пришлось закрыть из-за снежного коллапса

Сотни автомобилей с туристами встали в многокилометровую пробку на границе Российской Федерации и Грузии, сообщил Telegram-канал SHOT. Причиной перекрытия движения стал снежный коллапс, из-за которого власти были вынуждены закрыть проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал для всего транспорта.

На видеозаписях, снятых очевидцами, запечатлены многочисленные россияне, в том числе семьи с маленькими детьми. Они планировали провести новогодние праздники на территории соседнего государства, но теперь вынуждены ждать в своих машинах. В настоящее время на месте работают снегоуборочные машины и бригады, которые расчищают завалы.

По предварительной информации, некоторые туристы уже понесли финансовые потери. Они не смогли вовремя добраться до отелей и потеряли деньги, уплаченные за предварительное бронирование номеров. Точная дата и время, когда граничный переход будет вновь открыт для проезда, пока остаются неизвестными.

Ранее в Краснодарском крае было организовано четыре пункта временного размещения для населения. Эта мера стала ответом на сложную ситуацию, вызванную неблагоприятными погодными условиями. ПВР открыты в Белореченском и Апшеронском районах, где обстановка считается наиболее тяжелой. Местные жители, которые остались без электричества и отопления из-за сильных снегопадов, могут посетить эти пункты. Там они могут согреться, получить горячую пищу, выпить чай и зарядить свои мобильные телефоны.