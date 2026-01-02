Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:10

Появились кадры с сотнями застрявших машин с туристами на границе с Грузией

Границу России и Грузии пришлось закрыть из-за снежного коллапса

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Сотни автомобилей с туристами встали в многокилометровую пробку на границе Российской Федерации и Грузии, сообщил Telegram-канал SHOT. Причиной перекрытия движения стал снежный коллапс, из-за которого власти были вынуждены закрыть проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал для всего транспорта.

На видеозаписях, снятых очевидцами, запечатлены многочисленные россияне, в том числе семьи с маленькими детьми. Они планировали провести новогодние праздники на территории соседнего государства, но теперь вынуждены ждать в своих машинах. В настоящее время на месте работают снегоуборочные машины и бригады, которые расчищают завалы.

По предварительной информации, некоторые туристы уже понесли финансовые потери. Они не смогли вовремя добраться до отелей и потеряли деньги, уплаченные за предварительное бронирование номеров. Точная дата и время, когда граничный переход будет вновь открыт для проезда, пока остаются неизвестными.

Ранее в Краснодарском крае было организовано четыре пункта временного размещения для населения. Эта мера стала ответом на сложную ситуацию, вызванную неблагоприятными погодными условиями. ПВР открыты в Белореченском и Апшеронском районах, где обстановка считается наиболее тяжелой. Местные жители, которые остались без электричества и отопления из-за сильных снегопадов, могут посетить эти пункты. Там они могут согреться, получить горячую пищу, выпить чай и зарядить свои мобильные телефоны.

границы
Грузия
снег
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остается страх»: в Германии потеряли всю надежду из-за России
Россиян предупредили об опасности одного вида гриппа
Гайдулян, Донбасс, российское гражданство: как живет Валентина Рубцова
Раскрыта ситуация с реальными сроками в России
Главного банкира ЕС уличили в несостыковках с доходами
Юрист дал совет Нагиеву после его слов на премьере «Елок-12»
«Кокаиновый нос»: Медведев предсказал участь Зеленского
Назван преемник Буданова в ГУР Украины
Финансист рассказала, как может повести себя курс доллара в 2026 году
В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области
Украинцы изменили свое отношение к территориальным уступкам
В одной стране ЕС назвали визит Зеленского позором
Появились подробности страшной гибели подростков на пожаре в Серове
Электрик застрял в лесу на Новый год и уже готовился прощаться с женой
Стихийный мемориал появился у разрушенного БПЛА кафе в Хорлах
Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Ливана
Раскрыто, к чему приведет назначение Буданова главой офиса Зеленского
Раскрыт формат переговоров Эрдогана с Трампом по украинскому вопросу
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.