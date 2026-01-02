Новый год — 2026
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами

В Краснодарском крае из-за непогоды открыли несколько ПВР с чаем и выпечкой

Местные жители в пункте временного размещения населения в Белореченске Местные жители в пункте временного размещения населения в Белореченске Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Четыре пункта временного размещения открыли в Краснодарском крае из-за непогоды, заявили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Речь идет о Белореченском и Апшеронском районах, где сложилась наиболее сложная обстановка.

В Белореченском и Апшеронском районах работают пункты временного размещения и обогрева, — говорится в сообщении.

Местные жители, оставшиеся без электричества и отопления из-за обильных снегопадов, могут согреться, перекусить, выпить чаю и зарядить мобильные устройства. Кроме того, утром 2 января в ПВР завезли горячую выпечку, уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Краснодарского края произошли массовые задержки авиарейсов: проблемы коснулись почти 40 вылетов и прилетов. Больше всего сбоев зафиксировано в международном аэропорту Сочи. Там задержались 14 вылетов, включая рейсы в Анталью, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву.

До этого стало известно, что почти 43 тыс. человек остались без света на Кубани 1 января из-за снегопада. Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, наиболее сложная ситуация наблюдалась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.

