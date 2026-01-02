Никакие кадровые перестановки в офисе президента Украины не смогут изменить ситуацию для самого лидера республики Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Именно так он отреагировал на сообщения о том, что Зеленский намерен предложить пост главы своего офиса начальнику украинской разведки Кириллу Буданову.

По мнению Медведева, Зеленскому «все равно не жить». Он также иронично заметил, что «жаль, что есть всего одна вакансия». Если бы их было больше, то вторую должность, по его словам, следовало бы предложить бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента. Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с накокаинным носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь, — сказал Медведев.

Также он иронично говорил, что кандидатура Буданова на пост руководителя офиса президента Украины представляет собой «отличный выбор». При этом глава украинской разведки внесен российскими властями в список террористов и экстремистов.