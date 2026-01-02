«Террорист — отличный выбор»: Медведев о новом главе офиса Зеленского

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично назвал «отличным выбором» кандидатуру Кирилла Буданова, который внесен в список террористов в России, на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он также подчеркнул нелегитимность главы Украины, передает ТАСС.

Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор, — сказал Медведев.

Медведев выразил сожаление о том, что вакантно лишь одно место. Он предложил отдать вторую должность экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, чтобы «смахнуть с шахматной доски» соперников на президентских выборах. Зампред Совбеза также назвал Зеленского «тряпичной куклой с накокаинным носом» и предположил, что его в скором времени «отправит в печь Карабас-Барабас».

О предложении Зеленского в адрес Буданова стало известно в пятницу, 2 января. Президент Украины объяснил его необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Позже стало известно, что Буданов принял предложение.

До этого сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.