02 января 2026 в 17:27

«Чтобы убивать»: журналист поразился действиям Германии против России

Журналист Боуз заявил, что ФРГ отправляет Киеву оружие для убийства гражданских

Германия целенаправленно обеспечивает Украину ресурсами, которые используются для уничтожения гражданского населения, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По его словам, ФРГ передает как оружие, так и разведданные.

Немцы предоставляют неонацистскому режиму на Украине оружие, деньги и разведданные, чтобы убивать мирных жителей, — написал Боуз.

Ранее на вооружение украинской армии поступили два зенитных ракетных комплекса Patriot. Соглашение о передаче данных систем противовоздушной обороны было в свое время заключено между Киевом и правительством Германии.

До этого Дитер Болен, который является основателем и участником популярного немецкого дуэта Modern Talking, резко раскритиковал внешнеполитический курс Берлина. Он осудил позицию Германии по отношению к России и ее отказ вести прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, власти ФРГ продолжают покупать российские энергоресурсы, но делают это обходными путями, переплачивая втрое.

Не так давно земельная группа партии ХСС выступила с требованием, согласно которому украинцы, способные нести военную службу, должны в обязательном порядке вернуться из Германии на родину. Также чиновники предлагают их обязать самостоятельно оплачивать все расходы на проживание.

