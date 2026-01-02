Германия целенаправленно обеспечивает Украину ресурсами, которые используются для уничтожения гражданского населения, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По его словам, ФРГ передает как оружие, так и разведданные.
Немцы предоставляют неонацистскому режиму на Украине оружие, деньги и разведданные, чтобы убивать мирных жителей, — написал Боуз.
Ранее на вооружение украинской армии поступили два зенитных ракетных комплекса Patriot. Соглашение о передаче данных систем противовоздушной обороны было в свое время заключено между Киевом и правительством Германии.
До этого Дитер Болен, который является основателем и участником популярного немецкого дуэта Modern Talking, резко раскритиковал внешнеполитический курс Берлина. Он осудил позицию Германии по отношению к России и ее отказ вести прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, власти ФРГ продолжают покупать российские энергоресурсы, но делают это обходными путями, переплачивая втрое.
Не так давно земельная группа партии ХСС выступила с требованием, согласно которому украинцы, способные нести военную службу, должны в обязательном порядке вернуться из Германии на родину. Также чиновники предлагают их обязать самостоятельно оплачивать все расходы на проживание.