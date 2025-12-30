Россиянам закрыли въезд в Грузию? Что известно, кого именно не пускают

Грузия стала все чаще отказывать гражданам России во въезде из-за определенных территорий, указанных как место рождения, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Что об этом известно, о каких территориях идет речь?

Правда ли, что россиян не пускают в Грузию

Речь идет о россиянах, у которых в документах в качестве места рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, пояснили дипломаты.

«В сложившейся ситуации, когда действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски», — говорится в сообщении.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с NEWS.ru усомнился, что граждан РФ перестали пускать в Грузию якобы из-за их места рождения.

«Я не обладаю информацией о запрете въезда россиян в Грузию. Пограничники иностранного государства всегда могут отказать, никак не объясняя и не мотивируя свое решение. Но ситуация странная, почему вдруг Грузия стала не пускать наших граждан. <...> Я очень сильно сомневаюсь, что дело только в этом (в месте рождения. — NEWS.ru). Скорее всего, ситуация гораздо тоньше и глубже, и нам никто точно сейчас не скажет причину», — пояснил Мурадян.

Отраслевое издание «Турдом» ранее сообщило, что перед Новым годом нескольких россиян с рейса Москва — Батуми не пустили в Грузию из-за места рождения в загранпаспорте. По данным портала, речь идет об уроженцах Луганска и Крыма. На границе развернули шесть пассажиров.

Издание отметило, что проблемы с въездом в Грузию происходили у российских граждан и раньше. Так, в октябре двум жителям Севастополя пожизненно запретили въезд в страну, когда они пересекали границу с российскими документами, выданными в Херсонской области. Еще один турист рассказал, что родился и прописан в Крыму, получил загранпаспорт в Свердловской области, но все равно не смог пересечь границу.

До этого в одном из сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов сообщили, что Грузия входит в список самых популярных мест, где россияне планируют провести новогодние праздники. Среди лидеров также оказались Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.

Какие у Грузии отношения с Россией

В начале декабря в МИД РФ заявили, что сейчас нет условий для полноценного политического диалога с Грузией. При этом Москва готова к постепенной нормализации отношений, ожидая ответных шагов.

Основным препятствием остается позиция Тбилиси, который ставит восстановление дипотношений в зависимость от пересмотра статуса Абхазии и Южной Осетии. Российская сторона считает такое требование «ущербным и нереалистичным». Признание государственности этих республик необратимо.

«Мяч — на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других», — подчеркнули в МИД.

Несмотря на сложности в политике, стороны поддерживают контакты в торговле и гуманитарной сфере. Это позволяет выстраивать практическое взаимодействие в обход основных противоречий.

До этого сообщалось, что более 13 тысяч жителей Грузии подписали петицию с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Авторы инициативы предлагают ограничить срок их пребывания в стране тремя месяцами. По словам главы организации «Международная прозрачность — Грузия» Еки Гигаури, только за март — июнь было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз больше, чем за весь прошлый год.

