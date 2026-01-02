«Такая попка»: Джей Ло объяснила хейтерам, почему «всегда ходит голой»

Певица Дженнифер Лопес в рамках резидент-программы Up All Night Live в Лас-Вегасе высмеяла слова хейтеров о том, что она «всегда голая» на сцене, передает New York Post. По мнению исполнительницы, недоброжелатели просто завидуют ее фигуре. При этом артистка считает, что имеет полное право носить смелую одежду.

Почему она всегда так одевается? Почему она не одевается в соответствии со своим возрастом? Отвечаю — если бы у тебя была такая попка, ты бы тоже ходила голой! — заявила звезда.

Ранее Лопес выложила новые кадры с одного из своих выступлений, вызвав восторг у своих подписчиков. 56-летняя знаменитость предстала на сцене в образе, состоящем из бра, стрингов и сетчатых колготок, продемонстрировав идеальную физическую форму, рельефный пресс и подтянутое тело.

До этого стало известно, что бывший муж Джей Ло Оджани Ноа обвинил певицу в изменах, после того как звезда заявила, что ни один мужчина не мог подарить ей главного — любви по-настоящему. По его словам, их брак разрушился по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Мужчина счел, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и вранье.