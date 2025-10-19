Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:12

Дженнифер Лопес обвинили в изменах

Бывший муж Лопес Ноа обвинил певицу в супружеской неверности

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: Barbara Hine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший муж Дженнифер Лопес Оджани Ноа в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинил певицу в изменах, после того как звезда заявила, что ни один мужчина не мог подарить ей главного — любви по-настоящему. По его словам, их брак разрушился по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Ноа счел, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и вранье в СМИ.

Ты решила солгать, изменить мне, хотя я остался. <…> Ты умоляла меня сохранить брак, чтобы избежать негативной реакции прессы. <…> Но ты выбрала быстрый путь к карьере и славе, не заботясь обо мне, ты хотела продолжать лгать и изменять, — отметил он.

Ранее Лопес и Бен Аффлек вновь появились вместе на публике. Несмотря на расставание, звезды вели себя как старые друзья и охотно позировали перед фотографами. Лопес выбрала эффектное платье с глубоким декольте, а Аффлек предстал в синем костюме. Они обнимались и оживленно беседовали прямо перед камерами.

До этого стало известно, что Аффлек попытался восстановить отношения с актрисой Аной де Армас. По данным журналистов, его действия вызвали недовольство Тома Круза, который только недавно начал встречаться с коллегой. Круз потребовал, чтобы девушка ограничила любые контакты с бывшим возлюбленным.

