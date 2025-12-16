Новый год-2026
Профессиональный боксер жестоко избил жену на годовщину свадьбы

В Омске мастер спорта по боксу заподозрил жену в измене и избил ее

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мастер спорта по боксу жестоко избил свою жену на годовщину их свадьбы в Омске, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина набросился на супругу в тот момент, когда она вернулась домой из гостей. С порога боксер начал кричать, что женщина ему якобы изменила.

В ходе ссоры он несколько раз ударил ее по лицу. После этого женщина поехала в больницу и написала матери мужа, которая, в свою очередь, обвинила в случившемся саму пострадавшую. Сейчас супруга спортсмена уже сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее в Красноярске задержали мужчину, который во время скандала выгнал жену на мороз, а потом устроил стрельбу. В момент конфликта в доме находился семилетний ребенок. При этом никаких требований мужчина не выдвигал. Дебошира задержали, предварительно изъяв у него гладкоствольное ружье.

До этого жительница Курской области избила возлюбленного и переломала ему кости в первый же день совместной жизни. Причиной стали расспросы мужчины относительно ухажеров 56-летней женщины. При этом россиянка неоднократно просила сожителя «прекратить разговоры на эту тему».

