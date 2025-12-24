Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья

Пожилой женщине из Омска, устроившей погром в проданной квартире, может грозить уголовное наказание, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, если выяснится, что покупатели уже начали пользоваться жильем, пенсионерку могут приговорить к двум годам лишения свободы.

В этой ситуации все зависит от того, была ли фактически передана квартира покупателю или нет. Если пенсионерка уклонялась от передачи квартиры и через суд пыталась оспорить сделку, можно потребовать уменьшения покупной цены квартиры, так как она передает жилье в худшем состоянии, чем она была в момент продажи. Если же выяснится, что формально квартира была передана покупателю, то пенсионерка фактически портила чужое имущество и за это может быть привлечена в том числе и к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы. При этом на виновницу суд может возложить обязанность компенсировать ущерб, — поделился Салкин.

Ранее сообщалось, что в Омске пожилая женщина устроила погром в квартире, которую продала, а затем пыталась вернуть жилье через «схему Долиной». Не сумев добиться признания сделки недействительной, она вырвала проводку, содрала обои и нанесла ущерб стенам.