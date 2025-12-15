В Курской области женщина переломала кости сожителю за вопросы об ухажерах

Новый год-2026
15 декабря 2025

Жительница Курской области избила возлюбленного и переломала ему кости в первый же день совместной жизни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов региона. Причиной стали расспросы мужчины относительно ухажеров 56-летней женщины. При этом россиянка неоднократно просила сожителя «прекратить разговоры на эту тему».

Уточняется, что сперва курянка ударила сидящего на стуле сожителя кулаком в лицо. Когда мужчина рухнул на пол, она начала его пинать. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом костей и ребер. При этом пара помирилась после того, как женщина возместила сожителю причиненный вред. Суд также прекратил уголовное дело в отношении нее.

Ранее в Санкт-Петербурге трое уроженцев Оренбурга в состоянии алкогольного опьянения избили посетителя бара на улице Подвойского. Нападавших доставили в отделение полиции. Причины конфликта выясняются, проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

