15 декабря 2025 в 12:37

Трое оренбуржцев избили посетителя бара в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Трое оренбуржцев в состоянии алкогольного опьянения избили посетителя бара на улице Подвойского, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Причины конфликта не уточняются.

Пострадавший от рук злоумышленников был отправлен в больницу. Какие травмы у мужчины — неизвестно, — рассказали в ведомстве.

Троих жителей Оренбурга доставили в отделение полиции. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин стал жертвой нападения в Астрахани. Причиной был дорожный конфликт — водитель BMW подрезал его автомобиль во время обгона, из-за чего машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения.

Санкт-Петербург
полиция
бары
конфликты
