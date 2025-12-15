Трое оренбуржцев избили посетителя бара в Петербурге

Трое оренбуржцев в состоянии алкогольного опьянения избили посетителя бара на улице Подвойского, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Причины конфликта не уточняются.

Пострадавший от рук злоумышленников был отправлен в больницу. Какие травмы у мужчины — неизвестно, — рассказали в ведомстве.

Троих жителей Оренбурга доставили в отделение полиции. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

