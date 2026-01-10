Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:56

Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР

Полицейские Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов погибли на службе в ЛНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два сотрудника территориального отдела МВД России «Сватовский» погибли при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе МВД по Луганской Народной Республике. Речь идет о Виктории Гниличенко и Артеме Кузнецовом.

Во время выполнения служебного долга погибли двое сотрудников территориального ОВД «Сватовский» — Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов. Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников отдела МВД России «Сватовский», — говорится в сообщении.

Тем временем появилась информация, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ, находится в состоянии средней степени тяжести. Это уже третье ранение чиновника.

До этого стало известно, что при крушении частного вертолета в Пермском крае погибли учредитель компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков. На опубликованных кадрах видно, как аппарат пролетает над территорией базы отдыха на небольшой высоте, после чего переворачивается в воздухе и падает.

