11 января 2026 в 07:07

Срок оплаты услуг ЖКХ в России сдвинут на пять дней

Депутат Колунов: срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, это позволит избежать просрочек и начисления пени.

Не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12–15-го числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать «коммуналку» после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени, — сказал Колунов.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года россияне смогут без штрафных санкций до 12 января включительно. Этот срок установлен в связи с переносом выходного дня согласно действующему законодательству.

До этого общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальным услугам Дмитрий Бондарь заявил, что стоимость ЖКХ для граждан России в 2026 году возрастет в два этапа. Первое повышение состоялось 1 января в связи с увеличением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%, но основной и наиболее заметный рост тарифов запланирован на 1 октября 2026 года.

