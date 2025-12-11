Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:30

Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций

Депутат Якубовский: декабрьские квитанции за ЖКХ нужно оплатить до 12 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года россияне смогут без штрафных санкций до 12 января включительно, заявил RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Этот срок установлен в связи с переносом выходного дня согласно действующему законодательству.

Якубовский напомнил, что порядок и график внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги регламентируются правительственным постановлением № 354. Оно фиксирует обязанность потребителей производить расчет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Поскольку 10 января 2026 года выпадает на субботу, вступает в силу правило о переносе крайней даты на ближайший рабочий день. Таким днем после выходных становится понедельник, 12 января.

Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно, без риска начисления пеней, — сказал Якубовский.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года россияне получат две отдельные квитанции за коммунальные услуги. Благодаря измененному графику управляющие компании смогут более эффективно провести расчеты и закрыть платежи до наступления Нового года.

Россия
ЖКХ
оплата
квитанции
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брифинг Захарова
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о «реанимировании» карьеры Ефремова
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.