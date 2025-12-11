Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций Депутат Якубовский: декабрьские квитанции за ЖКХ нужно оплатить до 12 января

Оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года россияне смогут без штрафных санкций до 12 января включительно, заявил RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Этот срок установлен в связи с переносом выходного дня согласно действующему законодательству.

Якубовский напомнил, что порядок и график внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги регламентируются правительственным постановлением № 354. Оно фиксирует обязанность потребителей производить расчет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Поскольку 10 января 2026 года выпадает на субботу, вступает в силу правило о переносе крайней даты на ближайший рабочий день. Таким днем после выходных становится понедельник, 12 января.

Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно, без риска начисления пеней, — сказал Якубовский.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года россияне получат две отдельные квитанции за коммунальные услуги. Благодаря измененному графику управляющие компании смогут более эффективно провести расчеты и закрыть платежи до наступления Нового года.