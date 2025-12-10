Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:04

Россиянам объяснили, обязательно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды

Эксперт по ЖКХ Бондарь: в декабре не обязательно оплачивать две квитанции за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам необязательно разом оплачивать две отдельные квитанции за жилищно-коммунальные услуги в декабре, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, данная мера направлена на упрощение расчетов для управляющих компаний и не предполагает принуждения.

Появление в декабре сразу двух платежек за коммунальные услуги — одна за ноябрь, а другая авансом за декабрь — не является требованием закона. Это, скорее всего, инициатива самих управляющих компаний, которые, по всей видимости, стремятся собрать платежи до начала длинных новогодних праздников и связанного с этим затишья в работе банков. Законодательство, в частности Жилищный кодекс, устанавливает, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до определенного числа месяца, который следует за отчетным. Это означает, что у жителей есть право оплатить декабрьскую квитанцию в январе, не опасаясь каких-либо немедленных санкций, — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что получение счета в декабре можно рассматривать как приглашение внести оплату заранее, а не как обязательное требование. По словам Бондаря, штрафы за просрочку платежа начинают начисляться только через 31 день после установленного крайнего срока. Таким образом, указал эксперт, оплата декабрьского счета в середине января, вероятно, не вызовет дополнительных начислений.

Стоит также помнить, что на 2025–2026 годы правительство, по всей видимости, решило смягчить нагрузку на плательщиков, зафиксировав ставку для расчета пеней на уровне 9,5% годовых, вместо использования текущей ключевой ставки. Даже если представить ситуацию с долгом в несколько тысяч рублей, сумма пеней за пару месяцев просрочки обычно оказывается не слишком значительной, — резюмировал Бондарь.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года россияне получат две отдельные квитанции за коммунальные услуги. Благодаря измененному графику управляющие компании смогут более эффективно провести расчеты и закрыть платежи до наступления Нового года.

ЖКУ
платежки
квитанции
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
