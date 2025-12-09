В декабре 2025 года россияне получат две квитанции за коммунальные услуги

В декабре 2025 года жителям России придут две отдельные квитанции за коммунальные услуги, сообщил портал Regions.ru. С помощью измененного графика управляющие компании получат больше времени для расчетов и закрытия платежей до Нового года.

Так, ноябрьскую квитанцию нужно оплатить до 1 декабря при внесении средств через банк, до 10 декабря — при обращении на почту и до 15 декабря — при оплате в личном кабинете. Декабрьскую квитанцию рекомендуют закрыть до 25 числа, чтобы она корректно отразилась в учете.

Также с 1 по 13 декабря принимаются показания счетчиков воды. Однако если показания приборов учета не поступят вовремя, коммунальные расходы рассчитают по среднему потреблению или по нормативу.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на товары широкого потребления в России в 2026 году на 15–18%. Удорожание вызвано ужесточением законодательства, переходом на электронный документооборот, повышением НДС до 22% и возможным уходом с рынка до 20% экспедиторских компаний. В первую очередь это затронет импортные товары и продукцию, перевозимую на дальние расстояния.