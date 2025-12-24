Россиянам назвали способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год

Россияне, которые уезжают из дома на новогодние праздники, могут сэкономить до 3000 рублей на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ), заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, это доступно жителям домов, в которых невозможно поставить счетчики, пишет Life.ru.

Если технической возможности поставить счетчик нет, закон разрешает потребовать пересчитать плату, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что перерасчет можно получить, если в квартире никого не было более пяти календарных дней подряд, без учета дней прибытия и отбытия. Пересчитать можно только плату за воду, газ и вывоз мусора. Для этого нужно подать заявление в управляющую компанию через «Госуслуги», при этом приложив билеты на самолет или другие доказательства того, что дома никого не было.

Ранее выяснилось, что в декабре 2025 года россияне получат две отдельные квитанции за коммунальные услуги. Благодаря измененному графику управляющие компании смогут более эффективно провести расчеты и закрыть платежи до наступления Нового года.

До этого Федеральная антимонопольная служба представила на общественное обсуждение пересмотренные тарифы на электроэнергию, согласно которым плата за свет увеличится уже в январе 2026 года. До этого ведомство утвердило коридоры тарифов с ростом с октября следующего года.