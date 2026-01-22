Трамп раскрыл, почему перестал называть коронавирус «китайским вирусом»

Президент США Дональд Трамп признался, что перестал называть коронавирус «китайским вирусом» из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома. По словам американского лидера, у него всегда были очень хорошие отношения с коллегой из Китая.

Наши отношения сильно пошатнулись из-за COVID-19. Раньше я называл его «китайским вирусом», но он спросил, не мог бы я использовать другое название. И я решил так и сделать, — отметил он.

Ранее специалисты предупредили, что комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса «X» и новой пандемии уже в 2026 году. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.

До этого стало известно, что пандемии COVID-19 можно было избежать, если бы современное исследование микробиоты летучих мышей проводилось 10 лет назад и с большим финансированием. Подобные научные работы позволили бы раньше описать весь спектр потенциально опасных вирусов и предложить более точные способы мониторинга.