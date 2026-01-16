Атака США на Венесуэлу
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией

DS: оспа обезьян, краснуха и вирус Оропуш могут вызвать пандемию в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Четыре опасных вируса — оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш — могут спровоцировать появление неизвестного патогена, способного вызвать новую глобальную пандемию уже в 2026 году, пишет издание Daily Star. По словам специалиста по глобальному здравоохранению Майкла Хеда, в мире уже наблюдается значительный всплеск заражений, а ситуацию усугубляет снижение уровня вакцинации и растущая устойчивость вирусов.

В публикации говорится, что каждый из этих патогенов потенциально может привести к возникновению вируса «X» — ранее неизвестного штамма. Так, птичий грипп (H5N1) мутировал и теперь передается через молоко, а снижение прививок от кори грозит возвращением краснухи, которая уже вызвала вспышки в Великобритании.

Оспа обезьян, по словам экспертов, теперь распространена по всему миру, а вирус Оропуш, переносимый мошками, демонстрирует симптомы, схожие с лихорадкой денге. Ученые призвали мировое сообщество усилить эпидемиологический контроль и готовиться к потенциальной угрозе.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с NEWS.ru заявил, что итальянский город Кастильон-Фьорентино, где за 10 дней умерли 14 человек, — это фактически замкнутая популяция. По его словам, в небольших городах Италии обычно очень узкие улицы, люди живут близко друг к другу. Все это, считает терапевт, могло стать причиной начала эпидемии и массовой смертности.

