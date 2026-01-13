Терапевт объяснил причину начавшейся в Италии смертельной эпидемии

Итальянский город Кастильон-Фьорентино, где за 10 дней умерли 14 человек, — это фактически замкнутая популяция, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, население там не превышает 13 тыс. человек. Кроме того, в небольших городах Италии обычно очень узкие улицы, люди живут близко друг к другу. Все это, считает терапевт, могло стать причиной начала эпидемии и массовой смертности.

Городок с населением 13 тыс. человек — это фактически замкнутая популяция. Насколько я представляю себе подобного рода городки, там узкие улочки. Все живут относительно близко друг к другу. В таких местах грипп вызывает эпидемическую ситуацию, — сказал Звонков.

Он отметил, что, скорее всего, живущие там люди знают друг друга, что увеличивает вероятность контактов между ними. Все это при несоблюдении санитарных норм может привести к серьезной эпидемии, уточнил врач.

Ранее стало известно, что в Кастильон-Фьорентино за первые 10 дней 2026 года скончались 14 человек. Как сообщает мэр муниципалитета Марио Аньелли, такого всплеска смертей, как в начале 2026 года, не наблюдалось даже в период пандемии COVID-19. По данным газеты Corriere Fiorentino, несколько умерших были онкобольными, остальным — от 80 до 90 лет. У всех наблюдались симптомы гриппа.

Официальной версии произошедшего пока нет. Предположительно, смерть могла наступить в силу естественных причин, а также из-за сезонного пика заболеваемости гриппом, в том числе гриппом варианта K, и осложнений после него.