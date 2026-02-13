Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:48

«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ

Онколог Литвинов: смертность среди онкобольных детей в России снизилась вдвое

Дмитрий Литвинов Дмитрий Литвинов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
В России смертность среди детей с онкологическими заболеваниями снизилась почти в два раза за последние 10 лет, сообщил главный врач НМИЦ им. Д. Рогачева Минздрава России Дмитрий Литвинов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком. По его словам, это заслуга всех медиков, работающих в этом направлении.

За десять лет летальность от онкологических заболеваний снизилась практически в два раза. Это результат всех наших усилий, — подчеркнул он.

Литвинов отметил заслуги не только НМИЦ им. Д. Рогачева, но и других федеральных медицинских центров. Он с одобрением высказался о работе коллег из НМИЦ онкологии им. Н. Блохина, НИИ детской онкологии и гематологии им. академика РАМН Л. Дурнова, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. Горбачевой.

Все работают абсолютно равнозначно на этой ниве. Она (летальность. — NEWS.ru) ежедневно снижается. Мы каждый день, по сути дела, изучаем всех больных, делим их на маленькие подгруппки, и пытаемся в той подгруппке, где у нас получились результаты хуже, улучшить их. За счет этого мы улучшаем результаты лечения у всех, — подчеркнул онколог.

Ранее Литвинов заявил, что любой рак без лечения чрезвычайно опасен. Он отметил, что акцентировать внимание на конкретных формах этого заболевания не стоит, поскольку при отсутствии терапии любая злокачественная опухоль несет для пациента смертельную угрозу.
