«Важно вовремя начать»: онколог о самой опасной форме рака у детей

Любой вид рака без лечения чрезвычайно опасен, заявил NEWS.ru главный врач НМИЦ им. Д. Рогачева Минздрава России Дмитрий Литвинов, отвечая на вопрос о самых опасных формах онкологии у детей. На пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком, он отметил, что акцентировать внимание на конкретных формах этого заболевания не стоит, поскольку при отсутствии терапии любая злокачественная опухоль несет для пациента смертельную угрозу.

Любой рак без адекватного лечения — самый опасный. Несмотря на то, что мы достигли результатов около 95% выживаемости у пациентов с острым лимфобластным лейкозом — это самое частое опухолевое заболевание у детей — если его не лечить, можно погибнуть, имея 95-процентную вероятность выздороветь, — отметил он.

Литвинов признал, что есть и другие формы рака, методы лечения которых тоже достигли определенного прогресса, но не столь впечатляющего. Тем не менее каждые пять лет шансы на выздоровление при сложных формах болезни радикально растут. Например, при некоторых опухолях мозга еще недавно выживал лишь один из трех пациентов, а сегодня — уже двое из трех.

Поэтому не нужно заморачиваться конкретными формами. Любая форма рака потенциально чрезвычайно опасна, и очень важно вовремя начать [его] лечить, — подчеркнул он.

Литвинов объяснил, что медицина не стоит на месте. По его словам, те заболевания, которые еще вчера считались приговором, сегодня врачи научились вылечивать. Меди отметил, что дело не в мастерстве хирургов, а в новых консервативных методах.

Мы научились сокращать эти опухоли консервативным путем, чтобы потом хирурги их удалили с минимальными последствиями для больного, — заключил хирург.

Ранее врач-онколог, эксперт фонда «Онкологика» Хомиди Умар ибн Хомид сообщил NEWS.ru, что использование дезодорантов и антиперспирантов не провоцирует развитие рака груди. По его словам, крупные научные исследования не выявили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями, а опасения потребителей основаны скорее на домыслах, чем на фактах.