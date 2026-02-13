Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:25

Минздрав обнародовал данные о младенческой смертности в России

В Минздраве России отчитались о высоких темпах снижения младенческой смертности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России достигли значительного прогресса в снижении уровня младенческой смертности, заявила заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Евгения Котова. Как передает ТАСС, по итогам 2025 года РФ вошла в число государств с наименьшими показателями данного индикатора.

Младенческая смертность показывает высокие темпы к снижению <…> В 2025-м году мы просто врываемся в группу стран с самыми низкими значениями показателей младенческой смертности. Это говорит о том, что у нас, безусловно, есть передовые наработки в области науки, в области практического здравоохранения, — заявила Котова.

По ее словам, столь впечатляющих результатов удалось добиться благодаря масштабной системной работе на государственном уровне, а также благодаря медикам и социальным службам, которые осуществляли адресную, точечную помощь каждой конкретной семье. Ключевым элементом этой стратегии стало формирование персонального маршрута для каждого ребенка, который сопровождает его на всех этапах жизни.

Ранее специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно провели сложнейшую внутриутробную операцию. Пациентка находилась на 32-й неделе беременности. Хирургическое вмешательство потребовалось еще не родившемуся ребенку для спасения жизненно важного органа. У плода была диагностирована серьезная патология — гидронефроз.

