Минздрав обнародовал данные о младенческой смертности в России В Минздраве России отчитались о высоких темпах снижения младенческой смертности

В России достигли значительного прогресса в снижении уровня младенческой смертности, заявила заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Евгения Котова. Как передает ТАСС, по итогам 2025 года РФ вошла в число государств с наименьшими показателями данного индикатора.

Младенческая смертность показывает высокие темпы к снижению <…> В 2025-м году мы просто врываемся в группу стран с самыми низкими значениями показателей младенческой смертности. Это говорит о том, что у нас, безусловно, есть передовые наработки в области науки, в области практического здравоохранения, — заявила Котова.

По ее словам, столь впечатляющих результатов удалось добиться благодаря масштабной системной работе на государственном уровне, а также благодаря медикам и социальным службам, которые осуществляли адресную, точечную помощь каждой конкретной семье. Ключевым элементом этой стратегии стало формирование персонального маршрута для каждого ребенка, который сопровождает его на всех этапах жизни.

