10 февраля 2026 в 14:28

Россияне стали реже умирать от рака, туберкулеза и ВИЧ

Голикова подтвердила, что в РФ снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России снизилась смертность от онкологии, туберкулеза, вируса иммунодефицита человека и ряда других инфекционных болезней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в стране достигнуты значительные успехи в борьбе с туберкулезом.

Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже, ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой, — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у сотрудника школы № 213 во Фрунзенском районе диагностировали туберкулез. По предварительной информации, у учащихся взяли анализы, а в помещениях провели дезинфекцию. Работник, у которого обнаружили туберкулез, с октября прошлого года находится на больничном.

До этого стало известно, что в Подмосковье ищут третьего человека, который мог заразиться обезьяньей оспой. Речь идет о мужчине, который привез в больницу первого зараженного пациента. Он пропал после контакта с заболевшим и не отвечает на звонки.

