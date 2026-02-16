Названы изменения в организме, требующие срочного анализа на ВИЧ Врач Поцелуев: похожее на грипп состояние после секса может говорить о ВИЧ

Симптомы, напоминающие грипп, после полового контакта могут указывать на возможное заражение ВИЧ, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, при обнаружении первых признаков инфицирования следует незамедлительно пройти процедуру тестирования.

Если в течение двух-четырех недель после незащищенного полового контакта, особенно с новым или непроверенным партнером, переливания крови или использования нестерильных игл у вас появились симптомы гриппа — поднялась температура, заболело горло, появилась сыпь и увеличились лимфоузлы, — это не просто простуда. Это веский повод исключить ВИЧ. В первую очередь, важно не ждать. Острая инфекция — единственный период, когда стандартный тест на антитела к инфекции может быть отрицательным или сомнительным, — предупредил Поцелуев.

Он предупредил, что в первые три недели после заражения эффективен только метод полимеразной цепной реакции, который выявляет не антитела, а генетический материал вируса или его ДНК. По словам врача, данный анализ способен обнаружить инфекцию уже через 10–14 дней после инфицирования.

Необходимо повторить тест через один — три месяца. Если ПЦР-тест по каким-то причинам недоступен или вы сдавали анализ только на антитела, обязательно пересдайте его через четыре-шесть недель и через три месяца. Современные тесты четвертого поколения позволяют выявить инфекцию уже через четыре недели у 95% людей. Диагностика ВИЧ на стадии острой инфекции имеет колоссальное значение. В этот период вирусная нагрузка максимальна, человек чрезвычайно заразен, даже сам того не зная. Раннее выявление позволяет защитить половых партнеров, — добавил Поцелуев.

Он отметил, что своевременное начало антиретровирусного лечения помогает сохранить наибольшее число иммунных клеток. По словам инфекциониста, это снижает воспаление и приближает продолжительность жизни людей с ВИЧ к показателям здоровых людей. Поцелуев указал, что осознание своего статуса является первым шагом к принятию и контролю над заболеванием.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и других инфекционных болезней. По ее словам, страна добилась значительных успехов в борьбе с инфекциями.