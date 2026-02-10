Госдума вводит тюремное наказание за подделку определенного вида справок

Зимняя Олимпиада — 2026
Госдума вводит тюремное наказание за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Документ внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

Согласно проекту, за подделку, продажу или использование таких поддельных документов будет грозить наказание вплоть до четырех лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. Если преступление касается справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, санкции ужесточаются: максимальный срок лишения свободы составит пять лет, а штраф — от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Особо строгие меры предусмотрены для преступлений, совершенных организованной группой или повлекших массовое заражение. В этих случаях виновным грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей. Повышенные наказания также установлены для действий, совершенных с использованием служебного положения или интернета.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщала, что в России снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ. По ее словам, в стране достигнуты значительные успехи в борьбе с туберкулезом.

Россия
Госдума
законопроекты
справки
ВИЧ
подделка
