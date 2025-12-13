Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 07:52

Профессор раскрыл, как можно было избежать пандемии COVID-19

Эксперт Ермаков: COVID-19 можно было избежать при большем финансировании науки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пандемии COVID-19 можно было избежать, если бы современное научное исследование микробиоты летучих мышей проводилось 10 лет назад и с большим финансированием, заявил председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии профессор ДГТУ Алексей Ермаков. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные научные работы позволили бы раньше описать весь спектр потенциально опасных вирусов и предложить более точные способы мониторинга.

Если бы наш проект начался 10 лет назад и финансировался бы более обширно, <…> то мы наверняка смогли бы раньше описать разнообразие потенциально опасных вирусов, предложить более точные протоколы мониторинга и тем самым внести свой вклад в формирование элементов системы раннего предупреждения. То есть можно было бы эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций [подобных COVID-19], — рассказал Ермаков.

Ученый отметил, что во время исследования они изучали, как меняются кишечные бактерии у летучих мышей во время спячки и бодрствования. По его информации, опасных для человека коронавирусов в организмах рукокрылых с юга России не нашли.

Ранее глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на ЧС в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд заявлял, что не менее 6% людей по всему миру все еще страдают от последствий COVID-19. Он отметил, что пациенты чаще всего жалуются на проблемы с памятью и «туман» в голове.

Россия
ученые
исследования
коронавирус
пандемии
