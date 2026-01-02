Новый год — 2026
02 января 2026 в 08:46

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно вкусную, сытную и хрустящую яичницу в тортилье. Это один из вариантов ленивого завтрака: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда.

Для приготовления вам понадобится: 2 мексиканские лепешки тортильи (или просто лаваш) и 2–3 яйца. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне и слегка подогрейте с двух сторон первую тортилью в течение 30 секунд, чтобы она стала пластичной. Снимите ее. В сковороду добавьте немного масла, положите вторую тортилью. Разбейте яйца прямо в центр лепешки. Посолите, поперчите, добавьте специи. Накройте яйца первой, уже подогретой тортильей. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 3–4 минуты, пока белок полностью не схватится, а нижняя тортилья не станет золотистой. Затем с помощью большой лопатки или тарелки аккуратно переверните всю конструкцию. Готовьте еще 2–3 минуты без крышки до хрусткости второй тортильи.

Переложите на доску, дайте слегка остыть и разрежьте, как пиццу, на треугольники. Быстро, просто и невероятно вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить творожные мини-пиццы — без дрожжей: подойдут на завтрак и заменят ужин.

