21 декабря 2025 в 07:28

Творожные мини-пиццы — без дрожжей: подойдут на завтрак и заменят ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте нежные и вкусные творожные мини-пиццы, которые подойдут как на завтрак и перекус, так и с легкостью заменят ужин. Это блюдо готовится без дрожжей и в разы быстрее классической пиццы.

Вкус получается очень нежным и сбалансированным: мягкая, слегка влажная творожная основа с хрустящим краем, томатный соус, сочные помидоры и тягучий сыр. Экспериментируйте с начинками: ветчина, грибы, курица, оливки — подойдет все!

Рецепт: для теста смешайте 250 г творога, 1 яйцо, щепотку соли и постепенно введите 150–180 г муки до получения мягкого, нелипкого теста. Раскатайте его в пласт толщиной 0,5–0,7 см и вырежьте кружки. Разложите их на противне с пергаментом. Для классической начинки на каждый кружок положите 1 ч. л. томатной пасты или кетчупа, размажьте, сверху выложите кружочки помидора и посыпьте тертым сыром. Духовку разогрейте до 200 °C. Выпекайте мини-пиццы 15 минут до румяного края теста и расплавленного сыра.

Ранее стало известно, как приготовить яблочную лепешку на завтрак: элементарный рецепт вкуснейшего перекуса за несколько минут.

