04 марта 2026 в 11:30

Творог, сыр и немного чеснока в тесте — жарю лепешки, которые тают во рту. И на завтрак, и на перекус. Не хачапури, а вкуснее и проще

Беру творог, сыр и чеснок — и готовлю нежнейшие лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или быстрого перекуса. Его необычность в том, что никакого дрожжевого теста и долгой возни — просто смешал ингредиенты, раскатал и обжарил. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкая, тягучая начинка из расплавленного сыра и творога с пикантной чесночной ноткой. Они такие нежные, что буквально тают во рту, а аромат свежей зелени собирает всю семью за столом. Не хачапури, а вкуснее и проще — эти лепешки станут вашим фаворитом на все случаи жизни.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 100 г муки, пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, сыр натрите на мелкой тёрке, зелень и чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Разделите на части, раскатайте лепешки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

