12 декабря 2025 в 08:13

В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Не менее 6% людей по всему миру все еще страдают от последствий COVID-19, заявил глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на ЧС в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд на пресс-конференции. Он отметил, что пациенты чаще всего жалуются на проблемы с памятью и «туман» в голове, передает РИА Новости.

Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его (COVID-19. — NEWS.ru) последствиями, — сказал Махамуд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что вакцинация не связана с развитием аутизма. Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил результаты исследования, проведенного Глобальным консультативным комитетом по безопасности вакцин (ГККБВ). Эксперты проанализировали 31 исследование, охватывающее 19 стран, и пришли к единогласному выводу.

До этого академик РАН Александр Горелов заявил, что вирус птичьего гриппа может вызвать следующую пандемию. Он отметил, что возбудитель пока не передается между людьми, но в какой-то момент он может мутировать. Эксперт добавил, что главная опасность этого вируса — высокая летальность.

