В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19

Не менее 6% людей по всему миру все еще страдают от последствий COVID-19, заявил глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на ЧС в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд на пресс-конференции. Он отметил, что пациенты чаще всего жалуются на проблемы с памятью и «туман» в голове, передает РИА Новости.

Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его (COVID-19. — NEWS.ru) последствиями, — сказал Махамуд.

