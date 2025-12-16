Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:41

В ВОЗ забили тревогу из-за стремительного распространения опасного вируса

ВОЗ: медики выявили гонконгский грипп в 30 странах мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вирус гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп, стремительно распространяется по миру и уже обнаружен в 30 странах, заявила руководитель отдела по глобальным респираторным угрозам ВОЗ Вэньцин Чжан. По ее словам, новый подтип вируса, впервые зафиксированный в августе в Австралии и Новой Зеландии, вызвал зимний всплеск заболеваемости, хотя глобальные показатели пока остаются в ожидаемых рамках, передает ТАСС.

Впервые вирус этого подтипа был зафиксирован в августе в Австралии и Новой Зеландии, после чего его выявили более чем в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки, — говорится в заявлении.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гонконгский грипп является преобладающим штаммом гриппа типа A в России. Также там отметили, что этот вирус широко распространен в Европе, где на его долю приходится 80–90% зафиксированных случаев болезни.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент заболеваемость гриппом в России оценивается как умеренная. Специалисты ведомства отметили, что эпидемиологический сезон в Европе стартовал раньше обычного срока, в то время как уровень вакцинации населения продолжает оставаться низким.

