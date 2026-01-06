Раскрыты суточные успехи армии России в 158 районах ВС России поразили места хранения БПЛА и пункты дислокации ВСУ в 158 районах

Вооруженные силы РФ поразили места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ в 158 районах, передает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что цели были достигнуты за минувшие сутки.

Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили танк немецкого производства Leopard под Константиновкой. Бронетехнику обнаружили операторы разведывательных дронов. Известно, что танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания.

До этого старший оператор соединения специального назначения группировки войск «Центр» Константин Новиков рассказал об успешном применении наземных робототехнических комплексов «Курьер». По его словам, аппараты отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Он добавил, что «Курьеры» выдерживают даже подрывы на минах.