ВС России уничтожили подарок ВСУ от немцев

Вооруженные силы России уничтожили танк немецкого производства Leopard под Константиновкой, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным Круглый. По его словам, бронетехнику обнаружили разведывательные дроны. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришелся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена, — рассказал собеседник.

Ранее оператор беспилотников с позывным Филин двумя точными ударами уничтожил головной танк и парализовал движение украинской колонны в зоне СВО. Среди уничтоженной техники оказались танк Leopard и бронетранспортер MaxxPro. По данным Минобороны, за время участия в спецоперации Филин уничтожил десятки единиц вражеской техники, включая пять танков.

До этого был уничтожен еще один Leopard в районе Константиновки. На этот раз замаскированный танк сперва обнаружили разведчики группировки войск «Юг». Далее для его поражения привлекались операторы ударных FPV-дронов и артиллерийские расчеты.