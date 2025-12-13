Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 05:58

Украинский Leopard пал в районе Константиновки

Минобороны РФ: артиллеристы ликвидировали Leopard 1А5 ВСУ у Константиновки

Танк Leopard Танк Leopard Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России уничтожили немецкий танк Leopard 1А5, находившийся на вооружении ВСУ. Боевая машина была поражена в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сначала замаскированный танк обнаружили разведчики группировки войск «Юг». Далее для его ликвидации были привлечены комбинированные силы: операторы ударных FPV-дронов и артиллерийские расчеты.

Для уничтожения боевой машины были задействованы расчеты ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем в составе Южной группировки войск и артиллерийские расчеты 27-го гвардейского артиллерийского полка, — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

В результате боевая машина была уничтожена точным попаданием. Танк Leopard 1А5 является модернизированной версией немецкой основной боевой машины, поставленной Украине западными союзниками.

Ранее сообщалось, что программа модернизации танков Т-72М4CZ в Чехии завершилась провалом из-за непреодолимых технических трудностей. Ключевые электронные компоненты машин не подлежат восстановлению, а планы по передаче их Украине окончательно сорваны.

ВС РФ
ДНР
Leopard
уничтожение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов
Россиянам пригрозили штрафами за размещение гирлянды на фасадах домов
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на российский регион
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
В деле о пропаже семьи Усольцевых озвучена новая версия
Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов
Украинский Leopard пал в районе Константиновки
Евросоюзу предсказали распад после кражи активов России
Океан во сне: знак перемен, эмоций и глубинных изменений
Украинцы допустили смену власти Зеленского на военную диктатуру
«Это смешно»: уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким
Для людей со вкусом: намазка из сыра и инжира на бутерброды
Россиянам рассказали, чем грозит украшение подъездов цветами в горшках
Гороскоп 13 декабря: кого ожидают перемены? кому пора избавиться от хлама?
«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции
Почему снится блоха: значение по популярным сонникам
Роспотребнадзор озвучил, как правильно выбрать гирлянды на елку
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.