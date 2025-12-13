Украинский Leopard пал в районе Константиновки Минобороны РФ: артиллеристы ликвидировали Leopard 1А5 ВСУ у Константиновки

Вооруженные силы России уничтожили немецкий танк Leopard 1А5, находившийся на вооружении ВСУ. Боевая машина была поражена в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сначала замаскированный танк обнаружили разведчики группировки войск «Юг». Далее для его ликвидации были привлечены комбинированные силы: операторы ударных FPV-дронов и артиллерийские расчеты.

Для уничтожения боевой машины были задействованы расчеты ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем в составе Южной группировки войск и артиллерийские расчеты 27-го гвардейского артиллерийского полка, — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

В результате боевая машина была уничтожена точным попаданием. Танк Leopard 1А5 является модернизированной версией немецкой основной боевой машины, поставленной Украине западными союзниками.

Ранее сообщалось, что программа модернизации танков Т-72М4CZ в Чехии завершилась провалом из-за непреодолимых технических трудностей. Ключевые электронные компоненты машин не подлежат восстановлению, а планы по передаче их Украине окончательно сорваны.