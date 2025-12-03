Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 04:10

Чехия отказалась от поставок Украине танков Т-72М4CZ

Novinky: провальная модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии лишила Украину помощи

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press
Программа модернизации танков Т-72М4CZ в Чехии завершилась провалом из-за непреодолимых технических трудностей, пишет издание Novinky со ссылкой на пресс-службу военного ведомства страны. Ключевые электронные компоненты машин не подлежат восстановлению, а планы по передаче их Украине окончательно сорваны.

Летние и осенние испытания обнажили критическую проблему с точностью стрельбы (ректификацией). Частые сбои дают элементы системы управления огнем, ремонт которых технически невозможен, что подтвердил даже их итальянский производитель. Полноценное восстановление танков потребовало бы огромных дополнительных вложений в новую систему управления огнем для устаревшей платформы, что экономически нецелесообразно и отодвинуло бы сроки на два года.

Таким образом, проект приближается к закрытию, хотя изначально армия планировала после ввода машин в эксплуатацию передать их на Украину, — говорится в сообщении Минобороны Чехии.

Решение о модернизации примерно 30 имевшихся Т-72 было принято еще до начала конфликта в Украине и предложения Германии о передаче танков Leopard 2А4. Тогда это видели единственным способом поддержать парк бронетехники при ограниченном бюджете. Теперь же эти планы окончательно сорваны, резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что чешские курорты столкнулись с финансовым кризисом после введения ЕС ограничений, в том числе запрета на многократные шенгенские визы, для россиян, которые были основными клиентами местных здравниц. Курортные города Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне, получившие в 2021 году статус ЮНЕСКО, потеряли наиболее платежеспособную аудиторию.

