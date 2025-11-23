Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 16:54

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Чешские курорты столкнулись с кризисом из-за отсутствия российских туристов

Фото: IMAGO/EHL Media/Björn Stach/Global Look Press
Чешские курорты столкнулись с финансовым кризисом после введения ЕС ограничений, в том числе запрета на многократные шенгенские визы, для россиян, которые были основными клиентами местных здравниц, сообщает Lenta.ru. Курортные города Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне, получившие в 2021 году статус ЮНЕСКО, потеряли наиболее платежеспособную аудиторию.

В среднем чешский турист тратит около 700 крон (около 2,7 тыс. рублей. — NEWS.ru) в день. Русскоязычные гости тратят более 3,5 тыс. крон (около 13,6 тыс. рублей. — NEWS.ru), — уточнил директор по туризму Чехии Ян Хергет.

По информации издания, немецкие пенсионеры, традиционно посещающие курорты, также уступают россиянам по уровню затрат. При этом гости из России обычно оставались на несколько недель, тогда как местные клиенты ограничиваются короткими уик-эндами.

Чешские власти пытаются переориентироваться на туристов из стран Ближнего Востока, Азии и постсоветского пространства. Однако пока эти меры не компенсируют потерю российских гостей. Ситуация усугубляется ростом безработицы в стране, которая к октябрю 2025 года достигла 4,6%.

Ранее сообщалось, что российские туристы на круизном лайнере MSC Euribia столкнулись с дискриминационным отношением со стороны администрации судна, когда их отделили от иностранцев. По информации источников, группа граждан России приобрела шестидневный круизный тур с маршрутом Дубай — Абу-Даби — Сир-Бани-Яс — Доха. На протяжении всего путешествия они не наблюдали иностранных туристов во время вечерних приемов пищи, хотя судно вмещает до 6 тыс. пассажиров.

