Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Чешские курорты столкнулись с финансовым кризисом после введения ЕС ограничений, в том числе запрета на многократные шенгенские визы, для россиян, которые были основными клиентами местных здравниц, сообщает Lenta.ru. Курортные города Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне, получившие в 2021 году статус ЮНЕСКО, потеряли наиболее платежеспособную аудиторию.

В среднем чешский турист тратит около 700 крон (около 2,7 тыс. рублей. — NEWS.ru) в день. Русскоязычные гости тратят более 3,5 тыс. крон (около 13,6 тыс. рублей. — NEWS.ru), — уточнил директор по туризму Чехии Ян Хергет.

По информации издания, немецкие пенсионеры, традиционно посещающие курорты, также уступают россиянам по уровню затрат. При этом гости из России обычно оставались на несколько недель, тогда как местные клиенты ограничиваются короткими уик-эндами.

Чешские власти пытаются переориентироваться на туристов из стран Ближнего Востока, Азии и постсоветского пространства. Однако пока эти меры не компенсируют потерю российских гостей. Ситуация усугубляется ростом безработицы в стране, которая к октябрю 2025 года достигла 4,6%.

