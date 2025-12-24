Новый год-2026
«Мастер-класс по переобуванию»: Слуцкий о словах Писториуса о России

Слуцкий: Писториус своими словами показывает мастер-класс по переобуванию

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Министр обороны ФРГ Борис Писториус своими заявлениями демонстрирует мастер-класс по «переобуванию в воздухе», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, политик, возможно, наконец услышал президента России Владимира Путина.

Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус. Теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году, спорит с [генсеком НАТО Марком] Рютте и говорит, что «не верит» в перспективы боевого столкновения НАТО с нашей страной. Писториус прозрел или наконец услышал Владимира Путина?написал он.

Речь идет о том, что Писториус ранее сообщил: сценарий, в котором Россия якобы может напасть на страны НАТО, полностью исключен, Москва якобы может использовать иную стратегию, направленную на внутренний раскол Альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Кроме того, директор Второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Болгария превратилась в один из ключевых восточных плацдармов НАТО для подготовки к возможному конфликту с Россией. По его словам, размещение военной инфраструктуры на болгарской территории создает для этой страны дополнительные угрозы.

