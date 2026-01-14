Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией Слуцкий: русофобия вынудила ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией

Евросоюз, оказавшись в тупике из-за русофобской политики, рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на пост спецпредставителя для переговоров с Россией, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что Москва открыта к диалогу, а идея такого назначения возникает регулярно на фоне кризиса.

Идея назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию для переговоров с Россией не новая. Возникает она регулярно на фоне обострения тупиковой ситуации из-за русофобской политики брюссельской бюрократии, которая отбрасывает Европу на обочину истории, — сказал лидер ЛДПР.

Ранее пресс-секретарь по внешней политике Евросоюза Паула Пиньо допустила, что будущие переговоры с Москвой по урегулированию украинского кризиса неизбежны. Как предполагают журналисты, это может указывать на изменение риторики Брюсселя и осознание тупикового положения, в котором оказалась Европа.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз решил начать переговоры с Россией, опасаясь скорого краха Украины. По его мнению, эти усилия окажутся бесполезными, если ВСУ продолжат наносить удары по российской территории.