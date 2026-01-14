Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:55

Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией

Слуцкий: русофобия вынудила ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Евросоюз, оказавшись в тупике из-за русофобской политики, рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на пост спецпредставителя для переговоров с Россией, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что Москва открыта к диалогу, а идея такого назначения возникает регулярно на фоне кризиса.

Идея назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию для переговоров с Россией не новая. Возникает она регулярно на фоне обострения тупиковой ситуации из-за русофобской политики брюссельской бюрократии, которая отбрасывает Европу на обочину истории, — сказал лидер ЛДПР.

Ранее пресс-секретарь по внешней политике Евросоюза Паула Пиньо допустила, что будущие переговоры с Москвой по урегулированию украинского кризиса неизбежны. Как предполагают журналисты, это может указывать на изменение риторики Брюсселя и осознание тупикового положения, в котором оказалась Европа.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз решил начать переговоры с Россией, опасаясь скорого краха Украины. По его мнению, эти усилия окажутся бесполезными, если ВСУ продолжат наносить удары по российской территории.

Леонид Слуцкий
ЛДПР
Евросоюз
Россия
спецпредставитель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Регионам разрешат решать судьбу этнических анклавов
Рэпер Гуф прибыл в суд по обвинению в грабеже в бане
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.