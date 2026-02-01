Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 11:01

Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американский предприниматель Марк Савая ушел с поста спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ираку, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, до этого бизнесмен отменил запланированные на 23 января переговоры с чиновниками Багдада.

Его преемником может стать нынешний спецпредставитель главы Белого дома по Сирии Том Баррак. Предполагается, что Савая потерял должность, поскольку плохо справлялся с ключевыми задачами, в том числе в отношении возможного переизбрания на пост премьер-министра Ирака Нури аль-Малики.

Сам Трамп указывал, что назначение этого проиранского политика на пост главы кабинета ввергнет Ирак в хаос и нищету. Источники отметили, что этот комментарий Трампа стал самым ярким примером его кампании по ограничению влияния связанных с Ираном группировок в Ираке, который уже давно балансирует между двумя ближайшими союзниками — Вашингтоном и Тегераном.

Ранее командующий иранской армией Амир Хатами заявил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности и отслеживают все передвижения США на Ближнем Востоке. По его словам, военные Ирана «держат палец на курке».

