31 января 2026 в 17:54

«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности

Иран заявил о полной боевой готовности на фоне действий США

Солдаты армии Ирана Солдаты армии Ирана Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии полной боевой готовности и отслеживают все передвижения США на Ближнем Востоке, заявил командующий армией страны Амир Хатами. Заявление прозвучало на фоне усиления американского военного присутствия вокруг Ирана, передает Tasnim.

Сегодня Вооруженные силы Исламской Республики Иран пребывают в полной оборонной и военной готовности. Передвижения врага в регионе тщательно отслеживаются, мы держим палец на курке, — приводит агентство слова командующего.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Белый дом совместно разработали планы атаки на Иран по приказу президента США Дональда Трампа. Среди рассматриваемых вариантов — как масштабные удары по государственным объектам и Корпусу стражей Исламской революции, так и точечные атаки по символическим целям для усиления давления.

В то же время политолог Константин Блохин заявил, что не стоит ожидать полномасштабного вторжения США в Иран или попыток смены режима. Эксперт допустил лишь ограниченную военную операцию, аналогичную проведенной в 2025 году, которая станет скорее демонстрацией силы для защиты Израиля, но не приведет к повторению сценария Ирака или Афганистана.

Иран
США
конфликты
военнослужащие
