31 января 2026 в 11:21

Трамп приказал разработать план атаки на Иран

WSJ: Трамп приказал Пентагону разработать план военной атаки на Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Пентагон и Белый дом совместно разрабатывают планы атаки на Иран по приказу президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. При этом США пока сохраняют в тайне стратегические цели.

Предоставили информацию о возможных вариантах атаки [на Иран], разработанных совместно Белым домом и Пентагоном, — говорится в статье.

Издание пишет, что одним из вариантов является масштабный план, подразумевающий нанесение американскими силами ударов по государственным учреждениям Ирана и структурам Корпуса стражей исламской революции. Среди менее радикальных предложений называются точечные атаки по важным символическим объектам иранских властей, которые оставляют возможность усилить давление, если Тегеран откажется заключать соглашение.

Ранее Трамп сообщил о переброске значительных американских сил в направлении Ирана. Глава Белого дома во время выступления перед сторонниками в штате Айова выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.

До этого президент США заявил, что американская военная армада вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что военные сформировали у берегов Венесуэлы. По его словам, ситуация в регионе очень изменчива.

