В Иране оценили возможность переговоров с США Арагчи заявил о готовности Ирана к равноправным переговорам с США

Иран готов вести серьезные и равноправные переговоры с США по проблемным вопросам, заявил глава МИД страны Аббас Арагчи телеканалу CNN Türk. По его словам, на данный момент базы для таких переговоров еще нет.

Я считаю, что у нас сейчас нет общей основы для переговоров с США. Потому что, если мы действительно хотим вести серьезные переговоры, не просто формальные, а настоящие переговоры, нам необходимо тщательно подготовить почву для этого, — заявил он.

Арагчи уточнил, что первоочередной задачей является определение содержания, формата и норм предстоящих обсуждений. До достижения консенсуса по указанным аспектам важно воздерживаться от угроз и применения давления. Только тогда возможен конструктивный диалог, отметил он.

Министр подчеркнул, что исход переговорного процесса невозможно спрогнозировать заранее. Следовательно, по его словам, дипломатический успех возможен исключительно при условии отказа от ультимативных требований.

Тем временем ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин рассказал, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости со страной американских военных объектов. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.