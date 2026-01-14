В Евросоюзе неожиданно допустили переговоры с Россией IFQ: в ЕС заявили о неизбежности переговоров с Россией по Украине

Пресс-секретарь по внешней политике ЕС Паула Пиньо допустила неизбежность будущих переговоров с Москвой по урегулированию украинского конфликта, пишет издание IL Fatto Quotidiano. Возможно, это указывает на смену риторики Брюсселя, и осознания тупика, в котором находится Европа, допустили журналисты.

Признание Пиньо контрастирует с прежней линией ЕС на поддержку Киева «до победного конца». До сих пор политика объединения включала финансовую и военную помощь, а также масштабные планы перевооружения, отметили авторы статьи. В публикации подчеркивается, что, несмотря на новую риторику, в выступлении чиновника не прозвучало признания ответственности за годы отказа от дипломатии.

До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия, начало процесса вступления Киева в ЕС и, прежде всего, масштабный план перевооружения, — отмечается в материале.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.