Европейский союз решил начать переговоры с Россией, опасаясь скорого краха Украины, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако, по его словам, усилия ЕС окажутся напрасными, если ВСУ будут продолжать наносить удары по территории РФ.

Почему передумал Евросоюз и решил начать переговоры с Россией? Он понял, что вся его политика безудержной поддержки Украины, накачивание оружием не привела к той цели, которую они преследовали, а именно — к поражению РФ. Они понимают, что Украина, по сути, начинает проигрывать, причем не просто проигрывать, а движется к краху. Они пытаются влезть и повлиять на все эти процессы, попытаться найти общий язык с нашей страной. Уже сейчас они говорят не о возвращении к каким-то позициям, а о сохранении того, что осталось, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия никогда не разрывала связи с Европой. По словам сенатора, европейцам следует сосредоточиться не на безопасности Украины, а на восстановлении отношений с РФ.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как потенциальный переговорщик от Европы по украинскому вопросу. Правительства Франции и Италии активно настаивают на введении такой должности в ЕС.