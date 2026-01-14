Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:33

В Совфеде ответили, почему ЕС внезапно захотел вести переговоры с Россией

Сенатор Джабаров: ЕС захотел вести переговоры с РФ из-за скорого краха Украины

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейский союз решил начать переговоры с Россией, опасаясь скорого краха Украины, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако, по его словам, усилия ЕС окажутся напрасными, если ВСУ будут продолжать наносить удары по территории РФ.

Почему передумал Евросоюз и решил начать переговоры с Россией? Он понял, что вся его политика безудержной поддержки Украины, накачивание оружием не привела к той цели, которую они преследовали, а именно — к поражению РФ. Они понимают, что Украина, по сути, начинает проигрывать, причем не просто проигрывать, а движется к краху. Они пытаются влезть и повлиять на все эти процессы, попытаться найти общий язык с нашей страной. Уже сейчас они говорят не о возвращении к каким-то позициям, а о сохранении того, что осталось, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия никогда не разрывала связи с Европой. По словам сенатора, европейцам следует сосредоточиться не на безопасности Украины, а на восстановлении отношений с РФ.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как потенциальный переговорщик от Европы по украинскому вопросу. Правительства Франции и Италии активно настаивают на введении такой должности в ЕС.

Евросоюз
Украина
Россия
Совфед
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.